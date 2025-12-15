Handball-Bundesligist Hannover-Burgdorf holt einen Startrainer aus Spanien. Damit hat der Club schon einmal gute Erfahrungen gemacht.

Hannover - Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat einen prominenten Nachfolger für den früheren Bundestrainer Christian Prokop verpflichtet. Der Spanier Juan Carlos Pastor wird die „Recken“ ab der nächsten Saison trainieren. Die spanische Nationalmannschaft führte der 57-Jährige 2005 zum WM-Titel und 2008 zur olympischen Bronzemedaille.

„Von dem Moment an, als sich die Gelegenheit ergab, zu den Recken zu wechseln, hatte ich das Gefühl, dass dies der richtige Ort ist, um meine Karriere fortzusetzen“, sagte Pastor. „Ich sehe ein Team mit großem Potenzial, engagierten Spielern und einer Fangemeinde, die Handball mit besonderer Leidenschaft lebt.“

„Umfangreiche Erfahrung auf höchstem Niveau“

Von 2017 bis 2021 wurden die Niedersachsen schon einmal von einem spanischen Weltklasse-Coach trainiert: Carlos Ortega führte den Club in die Spitzengruppe der Bundesliga, ehe er zum FC Barcelona ging und dort seitdem zweimal die Champions League gewann.

Auch Juan Carlos Pastor holte mit BM Valladolid und dem ungarischen Club Pick Szeged zahlreiche Titel. „Dank seiner umfangreichen Erfahrung auf höchstem Niveau weiß er genau, wie man Teams aus einer Verfolgerrolle weiterentwickelt und Spieler bis in die Weltklasse fördert“, sagte Hannovers Sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen. Vorgänger Prokop wird den Club im nächsten Sommer nach dann fünfjähriger Arbeit verlassen.