Hannover-Burgdorf gewinnt das Hinspiel gegen Skopje und hofft auf den Einzug in die Gruppenphase der European League. Torwart Joel Birlehm überzeugt mit 18 Paraden.

Hannover - Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat den ersten Schritt in Richtung Gruppenphase in der European League gemacht. Die Niedersachsen setzten sich 37:27 (19:15) im Qualifikations-Hinspiel gegen den HC Alkaloid Skopje durch. Das entscheidende Rückspiel findet am nächsten Samstag in Nordmazedonien statt. Bester Werfer der „Recken“ war Marius Steinhauser mit elf Treffern.

Das Team von Trainer Christian Prokop lag nur beim 0:1 im Hintertreffen. Bis zum 11:11 in der 15. Minute hielt Alkaloid mit. Danach setzen sich die Gastgeber immer weiter ab. Eine starke Partie zeigte TSV-Schlussmann Joel Birlehm. Der 28-Jährige wehrte vier Siebenmeter ab und zeigte insgesamt 18 Paraden.

Sollten sich die Niedersachsen am nächsten Samstag durchsetzen, rücken sie in der Vorrunde in die Gruppe G. Gegner dort wären Fredericia HK aus Dänemark, Tatran Presov aus der Slowakei und den Sieger der schwedischen Ausscheidung IK Sävehof gegen HK Malmö.