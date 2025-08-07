Gegen Kaiserslautern war er der Matchwinner. In Düsseldorf will Noel Aseko nun von Anfang an auf dem Platz stehen.

Hannover - Nach seinem Siegtreffer im Auftaktspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern drängt Noel Aseko bei Hannover 96 in die Startelf. Der Mittelfeldspieler dürfte am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf für den angeschlagenen Waniss Taibi in die Anfangsformation rücken. Ansonsten plant 96-Christian Titz im Vergleich zum 1:0 am ersten Spieltag keine größeren Umstellungen.

Während die Niedersachsen erfolgreich in die neue Spielzeit gestartet sind, musste die Fortuna ein klares 1:5 bei Arminia Bielefeld einstecken. Titz hält die Düsseldorfer dennoch für eine ganz starke Mannschaft. „Ich habe die Mannschaft als das gesehen, was sie ist - eine Mannschaft mit viel Qualität. Bis zum Platzverweis hatte man eher den Eindruck, es geht auf die Seite der Fortuna“, sagte Titz zu den Begleitumständen der Düsseldorfer Niederlage.