Am Sonntag wurde ein Hund bei einem mit Haftbefehl gesuchten Mann gefunden. Woher er das Tier hatte, konnte er nicht sagen. Nun ist „Bella“ wieder mit ihrem Besitzer aus Winsen vereint.

Hamburg - Happy End für Mensch und Tier: Der am Sonntag von der Bundespolizei im Hamburger S-Bahnhof Reeperbahn beschlagnahmte Hund ist nach Tagen wieder mit seinem Besitzer vereint. Die kleine „Bella“ war bei einem wegen diverser Straftaten gesuchten Mann entdeckt und in Sicherheit gebracht worden. Nun konnte der Besitzer zweifelsfrei identifiziert und der Hund übergeben werden, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit.

Die fünfjährige Hündin ist demnach bereits am Samstag vom Wohnort ihres Herrchens in Winsen (Luhe) in direkter Bahnhofsnähe verschwunden. Der Hund habe wahrscheinlich eine offene stehende Hauseingangstür genutzt und sei weggelaufen, teilte die Bundespolizei mit. Der 47-jährige Besitzer hatte den Hund bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Er sei sehr erleichtert gewesen, dass die Bundespolizei „Bella“ finden konnte, teilte die Bundespolizei weiter mit. Der Mann habe angegeben, nicht nur er, sondern auch der Hund „Mascha“, der ebenfalls bei ihm wohne, habe die kleine Hündin sehr vermisst.

Ermittlungen wegen des Verdachts der Unterschlagung

„Bella“ wurde am Sonntag bei einem 58 Jahre alten Mann entdeckt, der noch eine Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren zu verbüßen hat. Er ist am Sonntagmorgen von Zivilfahndern erkannt worden. Vorgeworfen werden ihm unter anderem das Inverkehrbringen von Falschgeld, Betrug, Nötigung und Bedrohung.

Wie das Tier zu dem mit Haftbefehl gesuchten Mann gelangte, ist nach wie vor unklar. Gegen den Beschuldigten wird nun auch wegen des Verdachts der Unterschlagung ermittelt.