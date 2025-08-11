Zahlreiche Menschen fahren im Harz gerne mit der Schmalspurbahn. Wegen drohender Waldbrände müssen die Betreiber der Bahnen nun den Fahrplan vorerst ändern.

Wernigerode - Die Fahrtzeiten der Harzer Schmalspurbahn müssen ab Dienstag vorerst verändert werden. Da ab dem 12. August in der Region die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe gilt, fahren zwischen dem Bahnhof Drei Annen Hohne und dem Brocken dann Diesel- statt Dampflokomotiven, wie die Bahnbetreiber mitteilten. Dadurch veränderten sich auch die Fahrzeiten. Der Ersatzplan gelte so lang, bis ihn die Harzer Schmalspurbahnen widerrufen, hieß es.

Derzeit gelten in Sachsen-Anhalt in vielen Regionen Gefahrenstufen. Für den Harz gibt das Landeszentrum Wald derzeit eine mittlere Gefahr für Waldbrände an.