  3. Tourismus: Harzer Schmalspurbahn nimmt Betrieb am Wochenende wieder auf

Mit Video: Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die Lage in Sachsen-Anhalt
Tourismus Harzer Schmalspurbahn nimmt Betrieb am Wochenende wieder auf

Die eisigen Temperaturen sorgen in vielen Teilen Deutschlands auf den Straßen und Gleisen für Einschränkungen. Die bekannten Bahnen im Harz hingegen sollen wieder fahren.

Von dpa 09.01.2026, 15:02
Die Harzer Schmalspurbahnen sind ab Samstag wieder im Einsatz. (Archivbild)
Wernigerode - Die Harzer Schmalspurbahn rollt ab Samstag wieder. Nachdem der Verkehr wegen der angekündigten Witterungsverhältnisse größtenteils vorsorglich eingestellt worden war, sollen die Züge am Wochenende wieder rollen, teilte der Bahnbetreiber mit. Kurzfristige Änderungen des Fahrplans könnten auf der Homepage der Harzer Schmalspurbahnen GmbH eingesehen werden.