Die eisigen Temperaturen sorgen in vielen Teilen Deutschlands auf den Straßen und Gleisen für Einschränkungen. Die bekannten Bahnen im Harz hingegen sollen wieder fahren.

Wernigerode - Die Harzer Schmalspurbahn rollt ab Samstag wieder. Nachdem der Verkehr wegen der angekündigten Witterungsverhältnisse größtenteils vorsorglich eingestellt worden war, sollen die Züge am Wochenende wieder rollen, teilte der Bahnbetreiber mit. Kurzfristige Änderungen des Fahrplans könnten auf der Homepage der Harzer Schmalspurbahnen GmbH eingesehen werden.