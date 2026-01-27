Reiner Haseloff tritt zurück – CDU-Landeschef Sven Schulze soll ihm als Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt folgen und das bestehende Regierungsbündnis fortsetzen.

Reiner Haseloff (links) will seinem bisherigen Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) ermöglichen, als Ministerpräsident und nicht nur als CDU-Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 6. September zu gehen. (Archivbild)

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) tritt am Dienstag zurück. In einer offiziellen Unterrichtung an den Landtag hat der dienstälteste Ministerpräsident Deutschlands seinen unwiderruflichen Rücktritt mit Ablauf des 27. Januars erklärt. Haseloff will damit seinem bisherigen Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) ermöglichen, als Ministerpräsident und nicht nur als CDU-Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 6. September zu gehen.

Am Mittwoch soll Schulze im Landtag zu Haseloffs Nachfolger gewählt werden. Der CDU-Landeschef möchte das schwarz-rot-gelbe Bündnis fortsetzen.

Über die Stufen als Staatssekretär und Wirtschaftsminister war Haseloff 2011 an die Magdeburger Regierungsspitze gelangt. In den 15 Jahren hat er drei verschiedene Bündnisse geschmiedet: erst Schwarz-Rot (2011-2016), dann die erste Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen (2016-2021) sowie die aktuelle Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP.