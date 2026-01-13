Ministerpräsident Reiner Haseloff macht Platz, Sven Schulze soll übernehmen. Wie verhält sich die Opposition im Landtag von Sachsen-Anhalt? Die AfD setzt auf einen eigenen Kurs.

Magdeburg - Bei der geplanten Neuwahl des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt will AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund Ende Januar nicht gegen CDU-Landeschef Sven Schulze antreten. „Für uns kommt vor der Wahl eines neuen Ministerpräsidenten die Neuwahl des Landtages. Vorgelagerte Personalmanöver zur Wählertäuschung durch die CDU unterstützen wir nicht“, sagte Siegmund der Deutschen Presse-Agentur.

Der 35-Jährige ist seit August 2022 Co-Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt, er führt die Fraktion gemeinsam mit Oliver Kirchner. Zudem ist Siegmund Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September.

Die Landesvorstände der Koalitionsparteien CDU, SPD und FDP haben der geplanten Staffelstabübergabe von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) an CDU-Landeschef Schulze zugestimmt. Haseloff hatte zuvor signalisiert, für einen vorzeitigen Wechsel zur Verfügung zu stehen. Der Schritt soll dem bisherigen Wirtschaftsminister Schulze ermöglichen, vor der Landtagswahl die Regierung zu führen.