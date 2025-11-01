Sven Schulze soll die CDU in Sachsen-Anhalt als Spitzenkandidat in die Landtagswahl führen. Wie Ministerpräsident Haseloff den Generationswechsel und die Einigkeit der Partei einfordert.

Oschersleben - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat die Partei auf den bevorstehenden Landtagswahlkampf eingeschworen. „An uns wird die Zukunft des Landes Sachsen-Anhalt entschieden“, sagte Haseloff auf der Landesvertreterversammlung der Christdemokraten in Oschersleben (Landkreis Börde).

Die CDU will mit ihrem Landeschef und Wirtschaftsminister Sven Schulze als Spitzenkandidat in die Wahl am 6. September 2026 gehen. Auf der Landesvertreterversammlung wird die Landesliste gewählt, Schulze soll auf Platz eins gesetzt werden. Haseloff (CDU) hat sich entschieden, nicht erneut als CDU-Spitzenkandidat anzutreten.

Der Generationswechsel müsse gelingen, es dürfe nicht alles an einer Person hängen, sagte Haseloff. Schulze habe in der Landesregierung als Minister viel Erfahrung sammeln können. Haseloff forderte zudem Geschlossenheit. Schulze müsse mit einem Ergebnis losgeschickt werden, von dem das Signal ausgehe, dass die CDU die Regierungsverantwortung weiter für sich reklamieren wolle und ausüben werde. „Und da müssen alle Animositäten zurücktreten“, sagte der Regierungschef.