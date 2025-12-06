Zahlreiche Zugausfälle, längere Fahrzeiten und Ersatzbusse: Was Bahnreisende rund um Magdeburg in der kommenden Woche erwartet.

Magdeburg - Bahnreisende und Pendler müssen sich in der kommenden Woche auf erhebliche Einschränkungen im Raum Magdeburg einstellen. Der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt wird von Donnerstagmorgen um 10.00 Uhr bis Freitagmorgen um 04.00 Uhr vollständig gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Grund sei ein Softwarewechsel für neue Anlagen im Stellwerk. Zudem kommt es an beiden Tagen zu Einschränkungen auf weiteren Strecken im Umland.

Im Fernverkehr sind vor allem die Verbindungen zwischen Hannover, Leipzig und Halle betroffen. Durch Umleitungen verlängern sich die Fahrzeiten um bis zu 40 Minuten. In Helmstedt, Köthen und am Magdeburger Hauptbahnhof halten während der Sperrung keine Fernzüge.

Großräumige Umleitungen treffen auch Fernverkehr

Die IC-Linie 55 (Stuttgart–Hannover–Dresden) wird zwischen Hannover und Leipzig über Magdeburg-Neustadt, Dessau und Bitterfeld geführt. Die IC-Linie 56 (Norddeich Mole–Hannover–Leipzig) nimmt eine Umleitung über Magdeburg-Neustadt, Dessau und den Flughafen Leipzig/Halle. Halte in Braunschweig, Magdeburg Hauptbahnhof und Köthen entfallen.

Auch im Regionalverkehr fallen am Donnerstag und Freitag zahlreiche Züge aus oder werden verkürzt. Für viele Abschnitte richtet die Bahn Ersatzverkehr mit Bussen ein, die am ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof) Magdeburg abfahren. Insgesamt sind mehr als ein Dutzend Regio-Linien betroffen.

Bahn rät: Vor Abfahrt unbedingt informieren

Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich vor Fahrtantritt in den digitalen Auskunftsmedien über aktuelle Verbindungen und Ersatzverkehr zu informieren.