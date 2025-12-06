Peine - Ein Jäger hat in einem Waldstück in Peine menschliche Knochen gefunden. Der Mann habe die Knochen in einem schwer zugänglichen Abschnitt des Hainwaldes entdeckt, teilte die Polizei mit. Ermittler bestätigten demnach, dass es sich um menschliche Knochen handelt. Nun werde untersucht, woher die Überreste stammen und wie sie in den Wald kamen.