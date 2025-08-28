Am Mittwoch brach in einem Gebäude auf dem Hauptfriedhof in Frankfurt (Oder) ein Feuer aus. Nun dürfen Besucher wieder auf das Gelände. Auch Beerdigungen können stattfinden.

Frankfurt (Oder) - Nach einem Feuer auf dem Gelände kann der Hauptfriedhof in Frankfurt (Oder) wieder besucht werden. Der Friedhof ist ab sofort wieder für den Besucherverkehr freigegeben, geplante Bestattungen können stattfinden, hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Besucher werden gebeten, die Absperrungen rund um den Brandort zu beachten und den Anweisungen der Rettungs- und Ermittlungskräfte zu folgen.

Im Dach des Sozialtrakts, der an die denkmalgeschützte Trauerhalle angrenzt, war am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. An dem Dach fanden laut Angaben des zuständigen Beigeordneten der Stadt, Jens-Marcel Ullrich, am Vortag noch Bauarbeiten statt. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Die Brandursache werde noch ermittelt, sagte ein Sprecher am Donnerstag.

Die Löscharbeiten zogen sich nach Angaben der Feuerwehr bis in den späten Abend, die Brandwache wurde am Morgen beendet, hieß es von der Leitstelle.