Fast zwei Millionen Menschen - vorwiegend in Ostdeutschland - hofften auf den Glücksrakete-Geldregen zum Jahreswechsel. Das große Los wurde in Brandenburg erworben.

Das Lottoglück in der Spielart Glücksrakete war in der jüngsten Ziehung einem Spieler in Brandenburg besonders wohlgesonnen.

Schwerin - In der traditionellen Jahresend-Lotterie Glücksrakete geht der Hauptgewinn in Höhe von 250.000 Euro an einen Spieler, der sein Los in Brandenburg erworben hat. Wie die Lotteriegesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mitteilte, wurde in einer im NDR-Fernsehen ausgestrahlten Live-Ziehung mit Lottofee Miriam Hannah das Siegerlos ermittelt. Die Gewinnwahrscheinlichkeit lag bei 1 zu 1,9 Millionen.

19 weitere Spieler gewannen einen Elektro-Kleinwagen. Nach Angaben der Lotteriegesellschaft entschieden sich in der Vergangenheit die Besitzer dieser Lose aber zumeist für die Auszahlung des Autowertes, in diesem Falle jeweils 31.150 Euro.

Die Glücksrakete als Jahresend-Lotterie gibt es seit mehr über 50 Jahren. Das Spiel stammt aus DDR-Zeiten, wird bis heute in den ostdeutschen Bundesländern angeboten und bietet zwei Gewinnchancen. Zum einen als Rubbellos bei der Sofortlotterie und zum anderen bei der Ziehung der Endziffern. Die Gewinne staffeln sich von 5 bis 250.000 Euro. Nach Angaben der federführenden Lotteriegesellschaft Mecklenburg-Vorpommern wurden für die jüngste Ziehung insgesamt 1,9 Millionen Lose verkauft.