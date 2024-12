Am letzten Abend des Jahres gerät im Landkreis Oldenburg ein Wohnhaus in Brand. Eine Familie ist betroffen.

Haus in Hude nach Feuer unbewohnbar

Hude - Ein Einfamilienhaus ist in der Silvesternacht in Hude (Landkreis Oldenburg) in Brand geraten. Die Bewohner, ein Paar und seine beiden Kinder, hätten sich selbst aus dem Haus retten können, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte hätten die Bewohner umstehender Häuser zur Sicherheit ebenfalls ins Freie gebracht. Die Feuerwehr habe aber verhindern können, dass die Flammen auch auf andere Häuser übergriffen.

Etwa 130 Kräfte der Feuerwehr seien vor Ort im Einsatz gewesen, hieß es weiter. Das Haus sei nach dem Brand unbewohnbar. Auf dem Grundstück der Familie hätten daneben auch die Garage sowie zwei Autos Feuer gefangen.

Der Schaden liege nach ersten Schätzungen im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich. Angaben zur möglichen Ursache des Brandes machte die Polizei zunächst nicht.