Nachdem ein leerstehendes Haus am Mittwoch in der Innenstadt von Mühlhausen eingestürzt ist, waren Feuerwehr und Polizei gefragt. Absperrungen mussten eingerichtet werden, um einen Notabriss durchzuführen. (Symbolbild)

Mühlhausen - Ein marodes und unbewohntes Haus in der Innenstadt von Mühlhausen ist teilweise eingestürzt und hat so zu einem größeren Einsatz für Polizei und Feuerwehr geführt. Experteneinschätzung zufolge drohten weitere Teile des an einer vielbefahrenen Bundesstraße gelegenen Gebäudes nach dem Einsturz am Mittwochnachmittag ebenfalls zusammenzubrechen, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte sperrten das Gebiet ab, damit das Haus schnellstmöglich gezielt abgerissen werden konnte. Von Verletzten berichtete die Polizei bislang nicht.