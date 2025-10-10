In Leipzig-Lindenau wird ein Haus besetzt. Die Polizei ist mit vielen Kräften vor Ort und beobachtet die Lage. Wie geht es weiter an der Lützner Straße 99?

Leipzig - In Leipzig-Lindenau haben mehrere Menschen ein Haus besetzt. Die Polizei sei mit zahlreichen Kräften vor Ort in der Lützner Straße 99 und prüfe die Lage, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig. Vor dem Gebäude hätten sich rund 50 Personen zu einer Kundgebung versammelt. Zu den Motiven der Kundgebung und Hausbesetzung wollte die Sprecherin zunächst nichts sagen. Die Polizei sprach bloß von einem Großeinsatz, der voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde. Zum weiteren Vorgehen machte sie zunächst keine Angaben.