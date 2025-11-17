Michendorf - Bei einem Brand in Michendorf südlich von Potsdam haben Feuerwehrleute einen toten Menschen gefunden. Ein Einfamilienhaus stand in der Nacht in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Noch sei unklar, was das Feuer auslöste. Die Feuerwehr löschte demnach die Flammen und fand bei den Arbeiten den leblosen Menschen. Die Polizei kümmert sich um die Identifizierung des oder der Toten und ermittelt zum Brandgeschehen.