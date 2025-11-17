In der Nacht brennt ein Einfamilienhaus in Michendorf. Die Feuerwehr löscht und findet dabei eine Leiche. Kurze Zeit später gibt es in der Nähe einen tödlichen Unfall.

Michendorf - Bei einem Brand in Michendorf südlich von Potsdam haben Feuerwehrleute einen toten Menschen gefunden. Wenig später starb ein Mann bei einem Autounfall zwischen Seddin und Beelitz, ganz in der Nähe des Brandorts, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei prüft nun, ob die beiden Vorfälle in Zusammenhang stehen.

Ein Einfamilienhaus stand in Michendorf in der Nacht in Flammen. Die Feuerwehr löschte demnach das Feuer und fand bei den Arbeiten den leblosen Menschen. Die Polizei kümmert sich um die Identifizierung des oder der Toten und ermittelt zum Brandgeschehen. Noch sei unklar, was das Feuer im Haus auslöste.

Nur wenige Minuten später wurden die Einsatzkräfte zu dem Autounfall alarmiert: Ein Mann kam aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Das Auto fing demnach Feuer. Der Fahrer starb laut Polizei noch an der Unfallstelle.