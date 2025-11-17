Die Berliner gewinnen am Wochenende die ersten beiden Spiele nach der Länderspielpause. Noch gibt es beim deutschen Meister allerdings Verbesserungsbedarf – vor allem in einer Situation.

Berlin - Cheftrainer Serge Aubin von den Eisbären Berlin war mit der Ausbeute aus den ersten beiden Spielen nach der Länderspielpause zufrieden „Das Fünf-Punkte-Wochenende war wichtig für uns“, sagte der Kanadier am Sonntagabend nach dem 4:2 gegen die Löwen Frankfurt, mit dem der deutsche Meister den sechsten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) behauptete.

Auch im Spiel gegen die Hessen hatten sich bei den Hauptstädtern allerdings wie schon zuletzt Höhen und Tiefen abgewechselt. Nach einer 2:0- und 3:1-Führung ließen sie die Frankfurter jeweils wieder herankommen. Den ersten Sieg in der regulären Spielzeit seit knapp einem Monat stellte Yannick Veilleux erst kurz vor Schluss mit einem Schuss ins leere Tor der Gäste sicher.

Coach Aubin hob trotz der weiterhin fehlenden Konstanz die Fortschritte hervor: „Insgesamt habe ich defensiv eine Verbesserung gegenüber den vorigen Spielen gesehen. Wir haben nicht allzu viele Chancen zugelassen“, betonte er.

Vor allem im Powerplay besteht Verbesserungsbedarf

Eine wesentliche Baustelle bleibt aber das Überzahlspiel. Mit einer Erfolgsquote von knapp 12,3 Prozent sind die Berliner Schlusslicht in der Liga, auch gegen Frankfurt ließen sie vier Powerplay-Situationen ungenutzt. „Das ist ein Bereich, in dem wir uns zweifellos verbessern müssen“, räumte Aubin ein. „Schließlich kann es die Richtung eines ganzen Spiels verändern.“

Der Coach kündigte an, das Überzahlspiel künftig verstärkt zu trainieren. „Wir wissen, dass wir das richtige Personal haben. Es geht nur darum, Dinge auch umzusetzen“, sagte er. „Wenn man eine Zeit lang nicht trifft, versucht man, es zu erzwingen, anstatt einfach die Gelegenheiten zu nutzen, die sich ergeben.“