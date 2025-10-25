In Sachsen-Anhalt sind über das Wochenende stürmische Böen zu erwarten. Gebietsweise kann es sogar zu Orkanböen kommen.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt bleibt es über das Wochenende windig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind vor allem der Süden des Landes sowie der Harz von den Winden betroffen. Auf dem Brocken komme es sogar zu orkanartige Böen, die bis zu 120 km/h erreichen könnten. Die Temperaturen liegen bei 9 bis 13, im Harz 6 bis 9 Grad.

In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf 7 bis 2 Grad, im Oberharz auf 2 bis minus 2 Grad. Es bleibt windig, vereinzelt sind Schauer möglich.

Auch am Sonntag setzt sich das unbeständige Wetter fort – mit stürmischen Böen im Harz und Orkanböen auf dem Brocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 11 Grad, im Harz zwischen 5 und 8 Grad.