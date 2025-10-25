In Barnstorf endet eine Verfolgungsfahrt im Wasser: Ein junger Fahrer versenkt seinen Pkw in der Hunte und verliert den Führerschein. Drei Insassen schwimmen selbstständig ans rettende Ufer.

Barnstorf - Ein 18-Jähriger hat sich im Landkreis Diepholz eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und ist dabei mit seinem Auto in die Hunte gestürzt. Der Fahrer und zwei weitere Insassen konnten sich ans Ufer retten und wurden leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

In der Nacht zu Samstag hatte sich der junge Fahrer einem Anhaltesignal einer Polizeistreife widersetzt, das Licht seines Fahrzeugs ausgeschaltet und stark beschleunigt. Kurz vor einer Brücke in Barnstorf kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und landete mit dem Wagen im Fluss.

Nach Polizeiangaben standen die drei nach ihrer eigenständigen Rettung unter Schock. Der Rettungsdienst versorgte die beiden 18-Jährigen und einen 17-Jährigen und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden. Ein Bluttest ergab, dass der 18-Jährige unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand. Außerdem fanden die Einsatzkräfte geringe Mengen Drogen im Fahrzeug. Der Führerschein des jungen Mannes wurde beschlagnahmt.