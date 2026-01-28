Die Lüneburger Heide schlägt einer Untersuchung zufolge beim Bekanntheitswert aus Niedersachsen sogar Volkswagen. Die Tourismusexperten jubeln.

Lüneburg - Wenn Menschen in Deutschland an Niedersachsen denken, fällt ihnen am häufigsten die Lüneburger Heide ein. Das geht aus einer Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach hervor, die der Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall in Auftrag gegeben hat.

In der Umfrage gaben 78 Prozent der Befragten an, bei Niedersachsen an die Lüneburger Heide zu denken. Volkswagen folgt mit 76 Prozent, die Landwirtschaft mit 75 Prozent und die Nordsee mit 71 Prozent.

Rekordjahre für die Heide

„Das ist eine Sensation für uns“, sagt Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH, „wir sind die bekannteste Marke Niedersachsens“. Die Heide gehe seit Jahren neue Wege in der Tourismus-Vermarktung, orientiere sich an den Wünschen der Zielgruppe und setzte Trends schnell um. Drei Rekordjahre mit den stärksten Übernachtungszahlen, die es je gab, waren die Folge.

Die Untersuchung von Niedersachsenmetall sieht der Geschäftsführer als glückliche Fügung an: „Dass ein Dritter, touristisch unbeteiligter, dieses Untersuchungsergebnis erzeugt hat, ist für uns ein Segen. Neutraler kann man das ja gar nicht zeigen.“

Tourismus soll als Wirtschaftsfaktor mehr gefördert werden

Er verbindet die Zahlen mit einer Forderung an die Politik. Tourismus werde als Wirtschaftsfaktor häufig unterschätzt: „Wenn wir in einer deutschlandweiten Befragung die Nummer eins in Niedersachsen sind, sollte sich das auch in der Finanzierung wiederfinden.“

Auch der Ausschreibung über eine neue Kampagne für den Wirtschaftsstandort Niedersachsen, die die Landesregierung gerade vergeben hat, sieht von dem Bruch positiv entgegen. „Ein starkes, bekanntes Land hilft uns allen. Unseren Teil tun wir schon dazu und sind damit extrem erfolgreich“.