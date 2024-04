Ein Teilnehmer des Neujahrsschwimmen trägt am Ufer des Heidebades in Halle Neoprenschuhe.

Halle - Die Lufttemperaturen sollen am Wochenende sommerliche Werte erreichen, das Wasser ist aber noch kalt: Das Heidebad in Halle ist dennoch schon für Besucher geöffnet. „Als derzeit einziges geöffnetes Freibad lädt das Heidebad daher am Samstag und Sonntag zum „Kurzurlaub am Heidesee“ ein - bei freiem Eintritt“, hieß es am Donnerstag.

Die Vorbereitungen für die Saison seien abgeschlossen. Strandliegen, Palmen und die Sommerlounge würden zum Verweilen einladen. Die aktuelle Wassertemperatur von zwölf Grad locke zwar noch nicht zum Baden, trotzdem planschten schon die ersten Kinder rege im Nichtschwimmerbereich des Heidesees. Sandburgen würden gebaut, Eis gegessen.

Das Heidebad hat eigenen Angaben zufolge ganzjährig geöffnet - von Januar bis März etwa an den Wochenenden, ab April dann täglich. Witterungsbedingte Änderungen seien möglich.