Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) könnte im Juni als Beisitzer in den SPD-Vorstand gewählt werden. (Archivbild)

Braunschweig - Ex-Arbeitsminister Hubertus Heil hofft auf Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum im künftigen SPD-Parteivorstand. Er habe den 43-Jährigen für eine Beisitzer-Position vorgeschlagen und dafür die einstimmige Zustimmung des Bezirksvorstands in Braunschweig bekommen, sagte Heil der Deutschen Presse-Agentur. Über die Nominierung Kornblums für die Wahl im Juni in Berlin hatte zuvor die „Braunschweiger Zeitung“ berichtet.

„Ich möchte in der zukünftigen Wahlperiode des Vorstands die kommunalpolitische Perspektive einbringen“, sagte Kornblum dem Blatt. Die Perspektive und eine Stimme aus der Region Braunschweig seien wichtig für den Vorstand der Sozialdemokraten, sagte Heil, der selbst nicht mehr für eine Führungsposition antritt.

Bei den Verhandlungen für die schwarz-rote Koalition in Berlin leitete Kornblum die SPD-Arbeitsgruppe zu Kommunen, Sport und Ehrenamt. Vor seiner Amtsübernahme in der zweitgrößten Stadt Niedersachsens arbeitete er viele Jahre in Führungspositionen für den heutigen Verteidigungsminister Boris Pistorius.