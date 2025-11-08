Energie Cottbus schafft es gegen Osnabrück nicht, sein Spiel über die Zeit zu bringen. In einem typischen 0:0-Spiel nutzt der Gegner eine einzige Möglichkeit.

Auch der eingewechselte Tolcay Cigerci konnte die erste Heimniederlage von Energie Cottbus nicht verhindern. (Archivbild)

Cottbus - Die Heimserie von Energie Cottbus in der 3. Fußball-Liga ist gerissen. Die Lausitzer verloren vor 11.072 Zuschauern gegen den VfL Osnabrück mit 0:1 (0:0). Ismail Badjie (74.) bescherte mit einem Kontertor dem FCE die erste Niederlage im Leag Energie Stadion in dieser Saison.

Im Aufeinandertreffen der besten Offensive gegen die beste Defensive der Liga saß bei Cottbus Topscorer Tolcay Cigerci vorerst nur auf der Bank. Von einem Infekt geschwächt, kam er erst zur zweiten Halbzeit ins Spiel. Gegen die tiefstehenden Osnabrücker erhöhten die Gastgeber dann den Druck. Aber: Nach zwei guten Möglichkeiten durch Cigerci und Henry Rorig schlug Osnabrück eiskalt zu. Robin Meißner, Leihspieler von Dynamo Dresden, spielte den entscheidenden Pass auf Torschütze Badjie (74.).

Cottbus nun vor schwerem Spiel im Landespokal

Für Energie steht nun ein kompliziertes Spiel im Landespokal bevor. Das Viertelfinale beim SV Babelsberg ist das Duell der beiden größten Clubs in Brandenburg. Nach den Ausschreitungen im Vorjahr, bei denen auch die Lebensgefährtin von Energie-Profi Niko Bretschneider in Mitleidenschaft gezogen wurde, hat die Partie im Karl-Liebknecht-Stadion noch mehr Brisanz. Babelsberg spielt aufgrund der Verbandsstrafe nur auf Bewährung im Pokal.