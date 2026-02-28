In Hildesheim erhält Martin Marahrens die Bischofsweihe. Er soll dem vielbeschäftigten Heiner Wilmer, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, den Rücken freihalten.

Hildesheim - Verfolgt von Hunderten Gläubigen hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Heiner Wilmer, seinen ersten Gottesdienst in neuer Funktion in Hildesheim abgehalten. Er spendete Domkapitular Martin Marahrens in dem voll besetzten Hildesheimer Dom die Bischofsweihe. Marahrens soll Wilmer entlasten.

Zu dem Festgottesdienst gab es auch einen Livestream in der Kirche Heilig Kreuz, die vom Dom nur wenige hundert Meter entfernt ist. Auf einer großen Leinwand wurde die feierliche Zeremonie übertragen.

Zur Diözese Hildesheim zählen mehr als 500.000 Katholiken im östlichen Niedersachsen und im Norden Bremens. Das Bistum reicht von der Nordseeküste bis zu den Ausläufern des Harzes. Wilmer ist seit 2018 Bischof von Hildesheim und wurde am Dienstag zum neuen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gewählt.