Nach ausgeglichener erster Halbzeit legen die Gastgeber mit starken 15 Minuten nach dem Wiederanpfiff den Grundstein zum Erfolg gegen Minden. Daran hat auch Keeper Silvio Heinevetter seinen Anteil.

Eisenach - Die Handballer des ThSV Eisenach haben ihren vierten Saisonsieg gefeiert und sich damit Luft im Kampf gegen den Abstieg verschafft. Die Schützlinge von Trainer Sebastian Hinze behielten auf heimischem Parkett gegen GWD Minden mit 33:28 (17:17) die Oberhand. Die meisten Treffer der Hausherren erzielten Felix Aellen (8/2), Moritz Ende (6) und Oskar Joellsen (5/1). Für die Gäste waren Karolis Antanavicius (6), Florian Kranzmann (5/3) und Ian Weber (5) besonders erfolgreich.

Nach einer frühen 4:1-Führung (6.) kam kurzfristig Sand ins Getriebe der Eisenacher Angriffsmaschinerie. Zwölf Minuten später glich Minden zum 9:9 aus und lag in der 20. Minute erstmals mit 11:10 in Führung. Die Gastgeber scheiterten in dieser Phase zu oft an Gäste-Schlussmann Malte Semisch, der insgesamt elf Bälle parierte.

Die Thüringer starteten jedoch furios in die zweite Halbzeit. Mit einem 9:2-Lauf wandelten die Eisenacher den 17:18-Rückstand (32.) in eine 26:20-Führung (45.) um. Von diesem Polster zehrten die Gastgeber bis zum Abpfiff. Der ehemalige Nationalspieler Silvio Heinevetter hatte mit seinen sieben Paraden nach der Pause großen Anteil an der Wende.