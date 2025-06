Heißer Sommerstart in Berlin und Brandenburg

Passend zum Sommeranfang soll es am Wochenende in Berlin und Brandenburg heiß und sonnig werden. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Pünktlich zum kalendarischen Sommeranfang zeigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg von seiner hochsommerlichen Seite. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, bleibt es am Samstag bei nur wenigen Wolken durchweg sonnig und trocken. Die Höchstwerte erreichen 27 bis 30 Grad, bei schwachem Wind aus westlicher Richtung. In der Nacht zum Sonntag bleibt der Himmel klar, die Temperaturen sinken auf 14 bis 9 Grad.

Der Sonntag bringt der Vorhersage zufolge noch heißeres Wetter: Bei nahezu wolkenlosem Himmel und schwachem Wind steigen die Temperaturen auf bis zu 35 Grad.

Zum Wochenbeginn bleibt es zunächst warm, doch mit aufziehenden Schauern und Gewittern wird das Wetter wechselhafter. Am Montag rechnen die Wetterexperten mit bis zu 30 Grad, bevor es zur Wochenmitte mit 21 bis 25 Grad etwas kühler wird.