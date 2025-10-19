Viel Blaulicht am Sonntagmorgen am Landtag. Die Feuerwehr rückt mit 60 Mann an - am Ende ist die Ursache harmlos.

Düsseldorf - Großeinsatz der Feuerwehr am Landtag: Weil gleich 20 Brandmelder Alarm schlugen, rückten die Retter am frühen Sonntagmorgen mit 60 Mann an. Am Ende war es ein Fehlalarm: Ein heißgelaufener Keilriemen in der Lüftungsanlage war laut einem Feuerwehrsprecher schuld.

Die Suche nach der Ursache habe lange gedauert, weshalb man drei Stunden im Einsatz gewesen sei, so der Sprecher. Der heißgelaufene Riemen habe den Geruch von verbranntem Gummi verbreitet, es sei aber kein wirkliches Feuer gewesen. Von daher habe man auch nichts gelöscht.