Heiter bis wolkig am Dienstag in Thüringen

Erfurt - Auf milde Temperaturen von bis zu zwölf Grad können sich die Menschen in Thüringen am Dienstag einstellen. Nachdem es in der Früh noch leicht frostig sein kann, wird es tagsüber dann verbreitet heiter, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dazu sind leichte Wolken und schwacher Wind zu erwarten. Nachts kann es nass werden. Dazu gibt es starke Bewölkung und Temperaturen um die zwei Grad.