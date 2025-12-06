Die Familie des NRW-Ministerpräsidenten bekommt Zuwachs: Im neuen Jahr erwarten Hendrik Wüst (50) und seine Frau ihr zweites Kind. Tochter Philippa bekommt ein Geschwisterchen.

Hendrik Wüst darf bald wieder einen Kinderwagen schieben, seine Ehefrau Katharina erwartet das zweite Kind des Paares. (Archivbild)

Rhede - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (50) wird zum zweiten Mal Papa. Aus dem Umfeld von Ehefrau Katharina (38) und Tochter Philippa (4) heißt es, das zweite Kind werde im Frühjahr erwartet. Eltern und Tochter seien sehr glücklich und voller Freude, heißt es in der Bestätigung der Schwangerschaft, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Zuvor hatte die „Bild“ über die im kommenden Jahr anstehende Geburt des zweiten Kindes der Familie berichtet. Der CDU-Politiker Wüst wohnt mit seiner Familie in Rhede im Münsterland.