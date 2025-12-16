Benjamin Henrichs von RB Leipzig nimmt einen ersten Anlauf nach seiner schweren Verletzung. Dagegen muss RB-Trainer Werner auf mehrere Akteure verzichten.

Leipzig - Benjamin Henrichs ist nach seinem Achillessehnenriss vor gut einem Jahr ins Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig zurückgekehrt. Der 28 Jahre alte Verteidiger absolvierte Teile des Mannschaftstrainings, wie der Verein mitteilte. Auch die zuvor ausgefallenen El-Chadaille Bitshiabu und Romulo standen zum Auftakt der Vorbereitung für das letzte Heimspiel des Jahres gegen Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auf dem Rasen.

Dagegen trainierten Willi Orban und Ridle Baku nur individuell. Assan Ouedraogo konnte nach seiner Sehnenverletzung lediglich eine Reha-Einheit auf dem Platz absolvieren.

Sechs Profis fehlen

Auf zahlreiche Akteure muss RB-Trainer Ole Werner ganz verzichten. Ezechiel Banzuzi, der sich in der vergangenen Woche im Training eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen hatte, und Antonio Nusa, der sich im Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Syndesmoseband verletzt hatte, kehren nach ihren Verletzungen in diesem Jahr nicht mehr zurück. Viggo Gebel nach seinem Kreuzbandriss und Kevin Kampl (private Gründe) stehen ebenfalls nicht zur Verfügung.

Zudem fehlen Yan Diomande und Amadou Haidara, die am Afrika-Cup teilnehmen. Laut Medienberichten steht Haidara zudem vor einem Wechsel zum französischen Spitzenclub RC Lens.