Ausgerechnet vier Polizisten wurden bei einem Autounfall in Sachsen-Anhalt schwer verletzt. Die A2 bei Schackensleben in Richtung Hannover ist derzeit voll gesperrt.

Schackensleben - Vier Polizisten sind bei einem Verkehrsunfall auf der A2 in Richtung Hannover mit einem Mannschaftswagen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein Lkw-Fahrer bei einem Spurwechsel das Polizeiauto.

Der Fahrer des Mannschaftswagens wich aus, geriet dabei ins Schleudern und prallte gegen die rechte Leitplanke. Der Wagen kam seitlich auf dem mittleren Fahrstreifen zum Liegen. Vier Polizisten zwischen 22 und 39 Jahren wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Verletzter wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die Autobahn bei Schackensleben im Landkreis Börde ist in Fahrtrichtung Hannover derzeit voll gesperrt, der Verkehr wird bei Irxleben abgeleitet. Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum Nachmittag andauern, teilte die Polizei mit.