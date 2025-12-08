Nach ausverkauften Unplugged-Auftritten kehrt Herbert Grönemeyer 2027 auf die große Bühne zurück. Fans können sich auf sieben Arena-Shows in Deutschland und Österreich freuen.

Köln - Für 2027 hat Herbert Grönemeyer eine große Arena-Tour in Deutschland und Österreich angekündigt. „Wir freuen uns riesig!“, schrieb der Musiker am Montag auf Instagram. Der Tourauftakt ist am 27. Mai 2027 in Kiel. Weitere Stationen sind München, Hamburg, Dortmund, Köln, Stuttgart und schließlich Wien.

Geplant sei ein umfangreiches Programm mit Songs aus verschiedenen Schaffensphasen, darunter Titel wie „Bochum“, „Mensch“, „Flieg“ und „Sekundenglück“, hieß es in der Ankündigung auf Eventim.

Zuletzt hatte Grönemeyer mit seinen Unplugged-Auftritten große Erfolge gefeiert. Die Tickets der „mittendrin-akustisch“-Tour, die noch bis Anfang 2026 läuft, waren in Rekordzeit ausverkauft. Im Februar 2026 finden weitere acht Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt.

Der exklusive Vorverkauf für die Arena-Tour beginnt am 10. Dezember um 10.00 Uhr. 48 Stunden später gehen die restlichen Tickets in den Verkauf.