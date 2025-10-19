Schirm oder Regenjacke sind die passenden Accessoires für die kommenden Tage. Es wird herbstlich-kühl, nass und windig.

Hannover/ Bremen - Die neue Woche startet bewölkt und regnerisch - und es kann vereinzelt Gewitter geben. Zwischen einem Hoch über Mitteleuropa und einem Tief westlich der Britischen Inseln wird kühle Luft nach Niedersachsen und Bremen geführt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag sind auf den Nordseeinseln Windböen mit 55 Kilometern pro Stunde aus südöstlicher Richtung „gering wahrscheinlich“. Die Temperaturen sinken nachts auf Tiefstwerte um die 8 Grad und im Wendland auf bis zu 2 Grad. Örtlich kann daher der Boden bereits leicht gefrieren. Ab der zweiten Nachthälfte ist von Ostfriesland bis Osnabrück etwas Regen möglich.

Vereinzelt Gewitter möglich

Zum Wochenstart bleibt der Himmel zunächst häufig bedeckt, der Regen zieht im Tagesverlauf von Westen her durch. Ab dem Nachmittag wird es wechselnd bewölkt, an der Ems kann es vereinzelt Schauer geben - bei Temperaturen von höchstens 16 bis 12 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig.

In der Nacht zum Dienstag sind laut DWD nahe der Nordsee weitere Schauer und vereinzelt Gewitter möglich. Am Dienstag überwiegen vor allem in der Nordwesthälfte dichte Wolken mit Schauern, vereinzelt auch kurze Gewitter. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 17 Grad, im Oberharz nur auf 12 Grad. Nachts lässt der Regen nach.

Auch am Mittwoch bleibt das Wetter unbeständig: Der DWD rechnet mit wechselnder Bewölkung und einzelnen Schauern bei Temperaturen von 13 bis 16 Grad. In der Nacht zieht dann von Südwesten her erneut Regen auf.