Lukas Herburger hat einen neuen Verein für die kommende Spielzeit gefunden. Der Österreicher wechselt in die Schweiz.

Lukas Herburger von den Füchsen Berlin hat einen neuen Verein gefunden. (Archivbild)

Berlin - Lukas Herburger kehrt nach zwei Spielzeiten bei den Füchsen Berlin in die Schweiz zurück. Der 30 Jahre alte Kreisläufer, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde, wechselt im Sommer zum HC Kriens-Luzern, wie der deutsche Handball-Meister mitteilte. Der österreichische Nationalspieler war 2024 von den Kadetten Schaffhausen nach Berlin gewechselt.

Herburgers Abgang aus der Hauptstadt stand schon länger fest. Bislang war noch offen, wohin es den Österreicher zieht.

Der derzeit aufgrund von Rückenbeschwerden schon mehrere Wochen ausgefallene Profi kehrte in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurück und wird vor allem im Abwehrverbund benötigt. Für die Zeit nach seinem Abschied haben die Füchse bereits mit Frederik Simak vom TBV Lemgo Lippe einen früheren Füchse-Spieler verpflichtet.