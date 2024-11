Kay Bernsteins Berliner Weg prägt die Hertha auch nach seinem Tod. Am Sonntag wählen die Mitglieder einen neuen Clubchef. Es gibt einen großen Favoriten.

Berlin - Die Mitglieder von Fußball-Zweitligist Hertha BSC wählen an diesem Sonntag (11.00 Uhr) einen Nachfolger des im Januar plötzlich gestorbenen Präsidenten Kay Bernstein. Bei der Versammlung im City Cube der Messe Berlin ist Bernsteins Vize Fabian Drescher der Favorit. Der Rechtsanwalt führt den Verein seit Januar interimsmäßig.

Die Mitglieder entscheiden, wie und ob der von Bernstein ausgerufene Berliner Weg weitergehen soll. Auch die Unternehmer Uwe Dinnebier und Stepan Timoshin, der Ex-Hertha-Profi Wolfgang Sidka sowie der Gastronom Olaf Brandt kandidieren für das Amt.

Mit Spannung erwartet wird auch der Bericht von Geschäftsführer Tom Herrich zur finanziellen Situation der Hertha. Der Club konnte seine Verluste und Verbindlichkeiten in der vergangenen Spielzeit zwar deutlich reduzieren, doch die Lage bleibt angespannt. Im kommenden Jahr wird nach jetzigem Stand eine Anleihe in Höhe von 40 Millionen Euro fällig. Hertha-Investor 777 Partners steckt in finanziellen Schwierigkeiten.