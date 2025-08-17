Für Hertha BSC geht es im Pokal auch um Wiedergutmachung. Eine Niederlage gegen Zweitliga-Konkurrent Münster und Trainer Stefan Leitl steht früh unter Druck.

Berlin - Hertha BSC stemmt sich mit aller Kraft gegen die heftige Verletzungsmisere und den drohenden Fehlstart in die neue Saison. Ein Sieg im DFB-Pokal bei Zweitliga-Konkurrent Preußen Münster an diesem Montag (18.00 Uhr) würde die trostlosen Liga-Auftritte gegen Schalke und den Karlsruher SC zumindest etwas erträglicher machen. „Wir wissen um die Bedeutung und die Chance. Neuer Wettbewerb und neue Chance für uns, Dinge zu begradigen mit einer anderen Leistung“, sagte Fußball-Trainer Stefan Leitl.

Profitiert Eichhorn von den Ausfällen?

Zuletzt offenbarten die Berliner Schwächen im Offensivspiel. Herthas Sturm-Duo Fabian Reese und Dawid Kownacki wartete oft vergeblich auf Zuspiele von Michael Cuisance oder Maurice Krattenmacher. Zum Hoffnungsträger im Mittelfeld könnte sich nun Jungstar Kennet Eichhorn (16) entwickeln, der seit der Vorwoche jüngster Spieler der Zweitliga-Historie ist und dem in Münster sogar das Startelf-Debüt winkt.

„Er hat die Woche gut trainiert und natürlich die Chance zu spielen“, berichtete Leitl, der auf etliche Akteure verzichten muss. So fallen etwa neben John Brooks, Pascal Klemens und Diego Demme auch Paul Seguin, Michal Karbownik und Luca Schuler aus. Ob der Infekt von Verteidiger Niklas Kolbe rechtzeitig verschwindet, ist noch offen. „Trotzdem bin ich total optimistisch, dass wir unsere Leistung bringen und in die nächste Runde einziehen“, sagte Leitl.

Thorsteinsson: Habe noch nie so einen Spieler gesehen

Eichhorns Chancen, von Beginn an aufzulaufen, stehen also gut. Bislang wird der Teenager von der Öffentlichkeit so gut es geht abgeschirmt. Interviews gibt Eichhorn bislang nicht. Seine Teamkollegen sprechen umso mehr über ihn. „Ich glaube, dass ich noch nie einen Spieler gesehen habe, der in diesem Alter schon so gut ist. Diese Ruhe am Ball, diese Ruhe unter Druck – ganz egal, ob im Spiel oder im Training: Man könnte meinen, dass er schon über 500 Einsätze absolviert hat“, schwärmte Jón Dagur Thorsteinsson.