Hertha BSC empfängt Magdeburg. Mit einem Sieg würden die Berliner einen fast 45 Jahre alten Rekord einstellen. Doch Trainer Leitl warnt vor dem Tabellenletzten.

Berlin - Hertha BSC will seinen Siegeszug mit sieben vollen Erfolgen in der zweiten Fußball-Liga und im Pokal fortsetzen und wieder historisches schaffen. Am 15. Spieltag empfängt die Mannschaft von Hertha-Trainer Stefan Leitl den 1. FC Magdeburg am Sonntag im heimischen Olympiastadion (13.30 Uhr/Sky).

Mit einem achten Sieg nacheinander würde Hertha den 1981 aufgestellten Rekord egalisieren. Hertha hat in der Liga fünfmal in Serie gewonnen und in dem Zeitraum auch zwei Pokalrunden siegreich abgeschlossen. Auch vor knapp 45 Jahren zierten zwei Pokalsiege die Serie, die nun egalisiert werden kann.

Zwar stehen bis auf die beiden längeren Ausfälle John Anthony Brooks und Leon Jensen alle Spieler wieder zur Verfügung, doch Leitl warnt vor dem Tabellenletzten, der seinen Weg mittlerweile gefunden habe und gefährlich werden könnte, weil die Magdeburger dringend die Punkte benötigen, um aus der Abstiegsregion fliehen zu können.