Einer geht, also kann auch einer kommen. Hertha BSC legt auf dem Flügel kurz vor dem Schließen des Transferfensters noch mal nach.

Berlin - Hertha BSC hat sich Hilfe für den anvisierten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga geholt. Vom spanischen Tabellenletzten Real Oviedo wurde Josip Brekalo bis zum Saisonende ausgeliehen, wie der Verein mitteilte. Zudem wurde eine Option für ein weiteres Jahr vereinbart. „Josip hat in Deutschland bereits auf höchstem Niveau seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Er steht für Kreativität und Torgefahr“, sagte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber.

Der frühere Wolfsburger soll Trainer Stefan Leitl eine weitere Option auf den offensiven Flügeln bieten, wo der Coach hinter Marten Winkler und Fabian Reese eine neue Alternative gebrauchen kann.

Der 35-malige Nationalspieler Kroatiens war im Sommer von der AC Florenz zum spanischen Erstliga-Aufsteiger gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Zuvor spielte Brekalo von 2016 bis Januar 2023 beim VfB Wolfsburg sowie beim VfB Stuttgart und hat in diesem Zeitraum 122 Bundesligaspiele absolviert und 17 Tore erzielt sowie 14 Vorlagen gegeben.

Thorsteinsson wird verliehen

Die Verpflichtung von Brekalo wurde wohl auch durch einen Abgang finanziell möglich. Flügelspieler Jón Dagur Thorsteinsson verlässt Hertha. Der Isländer wird bis zum Saisonende an den norwegischen Erstligisten SK Brann Bergen verliehen, wie die Berliner zuvor mitteilten. Der Offensivspieler war im Sommer 2024 aus Belgien zur Hertha gekommen, blieb aber Ergänzungsspieler. In 33 Einsätzen gelangen ihm nur drei Torbeteiligungen (ein Tor, zwei Vorlagen). Zuletzt setzte Trainer Stefan Leitl kaum noch auf den 27-Jährigen.

„Für Jón hat sich mit der Leihe nach Norwegen kurzfristig die Möglichkeit auf mehr Spielpraxis bei einem dortigen Spitzenverein ergeben“, erklärte Weber laut der Mitteilung.