Berlin - Vor dem Endspurt der Vorbereitung auf die anstehende Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga treten bei Hertha BSC bekannte Problemzonen vergangener Spielzeiten wieder zutage. „Ich bin zum Teil zufrieden und zum Teil unzufrieden. Wir haben zu viele Chancen ausgelassen, um dann in der letzten Sekunde den Ausgleich zu kassieren – das ärgert mich extrem“, sagte der neue Trainer Cristian Fiél nach dem 2:2 bei Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus am Dienstag. Beim ersten Remis nach zuvor vier Siegen gegen unterklassige Gegner vergaben die offensiv eingestellten Profis viele Chancen und waren - vor allem im zweiten Spielabschnitt defensiv selbst gegen den Drittligisten nicht immer auf der Höhe - fast ein Spiegelbild der abgelaufenen Saison, die Hertha als Neunter abgeschlossen hatte.

Für Fiél und die Spieler, die im Kampf um die Aufstiegsplätze mitmischen wollen, geht es im ab Donnerstag anstehenden Trainingslager im österreichischen Walchsee gerade um Lösungsansätze dieser Problemzonen, an denen sich aber auch schon Fiéls Vorgänger die Zähne ausbissen. In der beschaulichen Gemeinde in Tirol kommt es neben den Trainingseinheiten auch zu einem ersten Kräftemessen mit einem höherklassigen Gegner. In der Silberstadt Arena Schwaz trifft die Hertha am Samstag (16.00 Uhr) auf den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen, der die abgeschlossene Saison als Sechster beendet hatte.

Sorgen um Fabian Reese

Ob dann wieder Fabian Reese mitwirken kann, ist fraglich. Der Kapitän wurde in Cottbus nach 20 Minuten so schwer gefoult, dass er den Platz verlassen musste. „Vor allem hoffe ich nun, dass sich Fabian Reese nicht allzu schlimm verletzt hat“, sagte Fiél nach der Begegnung. Ob der Deutsch-Spanier noch einmal auf den Flügelspieler zurückgreifen kann, bleibt auch fraglich. Nachdem sich die Wechselgerüchte in den letzten Wochen gelegt hatten, soll inzwischen doch wieder Interesse von Borussia Dortmund am ehemaligen Kieler aufflammen. Auch Haris Tabakovic, der das 1:0 gegen Cottbus erzielt hatte, sowie Ibrahim Maza gelten weiterhin als Kandidaten für einen Wechsel.

Die Neuen sollen Probleme in Abwehr und Angriff lösen

Einen Umbruch wie im Vorjahr, als die Mannschaft erst mit dem Schlusstag des Transferfensters stand, wird es diesmal aber nicht geben. Fiél hat das in den bisherigen Spielen genutzt und das Team in verschiedenen Formationen auf den Platz geschickt, um auch die Neuzugänge um Michael Cuisance, der gegen Cottbus sein erstes Tor für die Berliner erzielt hatte, sowie Kevin Sessa und Diego Demme zu integrieren. Von allen drei Spielern wird die nötige Stabilität erhofft, um die Problemzonen in Defensive und Offensive zu bewältigen. Zweieinhalb Wochen bleiben dafür noch, ehe Hertha am 3. August den SC Paderborn zum Saisonauftakt im heimischen Olympiastadion empfängt (13.00 Uhr/Sky).