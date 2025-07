Motherwell - Hertha BSC ist bei der Generalprobe für den Zweitligastart auf Schalke nur zu einem Remis gekommen. Die Berliner spielten im Testspiel beim schottischen Erstligisten Motherwell FC 1:1 (1:0). Die Mission Aufstieg beginnt für die Hertha am nächsten Freitag in Gelsenkirchen (20.30 Uhr/ Sat.1 und Sky).

Neu-Kapitän Fabian Reese verwandelte im neuen Auswärtstrikot in der schottischen Stadt bei Glasgow in der zehnten Minute einen Elfmeter. Zuvor war Jon Dagur Thorsteinsson im Strafraum gefoult worden.

Die Berliner waren die spielbestimmende Mannschaft. Deyovaisio Zeefuik per Kopfball (45.+1) und Thorsteinsson mit einem flachen Schuss waren nah am zweiten Treffer. Doch die körperlich starken Schotten wurden mit laufender Spieldauer besser. Nach einer flachen Flanke erzielte Apostolos Stamatelopoulos dann kurz vor Schluss noch den Ausgleich (83.).

Er habe viele Dinge gesehen, die ihm sehr gefallen hätten, sagte Trainer Stefan Leitl nach der Partie. „Unser Ballbesitzspiel, das Kreieren von Torchancen, das war richtig gut“, befand der Coach. Seine Mannschaft hätte aber höher führen müssen.

Wichtige Spielpraxis für Zeefuik

Kurz vor Spielbeginn hatten die Berliner verkündet, dass Leitl Schlüsselspieler Reese zum Kapitän gemacht hat. Sein Vorgänger Toni Leistner und Defensiv-Allrounder Zeefuik sind die Vertreter und bilden mit dem 27-Jährigen den Mannschaftsrat. Zeefuik kam in Schottland nach Verletzungsproblemen zu seinen ersten Test-Minuten.

Andere Profis wie der neue Stürmer Dawid Kownacki und der schon lange angeschlagene Mittelfeldmann Paul Seguin fehlten dagegen in der Elf. Allerdings gab es bereits am Nachmittag ein weiteres Testspiel zwischen beiden Teams hinter verschlossenen Türen, in dem andere Spieler zum Einsatz kamen. Dadurch sollte der komplette Kader auf Spielzeit kommen und sich an die Belastung intensiver Spiele gewöhnen, sagte Leitl. Am Samstag reisen die Berliner zurück in die Hauptstadt. Die Vorbereitung auf Schalke beginnt am Montag.