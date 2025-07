Berlin - Hertha BSC muss ohne Defensivspieler Pascal Klemens in die Saison starten. Der 20-Jährige wurde am Sprunggelenk operiert und fehlt dem Fußball-Zweitligisten für noch nicht absehbare Dauer, wie die Berliner mitteilten. Klemens hatte sich die Bänderverletzung beim Aufwärmen für das Testspiel beim BFC Dynamo (6:0) am Samstag zugezogen. Trainer Stefan Leitl wollte den Junioren-Nationalspieler in der Innenverteidigung aufbieten.

Am Freitag reist die Hertha für eine Woche ins Trainingslager nach Kitzbühel, wo Testspiele gegen Bröndby IF, Istanbul Basaksehir FK und Austria Wien anstehen. Ob John Antony Brooks nach Österreich mitfahren kann, ist noch ungewiss. Der 32 Jahre alte Verteidiger hat sich im Spiel gegen den BFC Dyanamo eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen und fehlte somit auch im Testspiel am Dienstagabend gegen den TSV Havelse.