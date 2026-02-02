Hertha verleiht Thorsteinsson nach Bergen – und könnte so Platz für einen neuen Flügelmann schaffen.

Berlin - Flügelspieler Jón Dagur Thorsteinsson verlässt Fußball-Zweitligist Hertha BSC. Der Isländer wird bis zum Saisonende an den norwegischen Erstligisten SK Brann Bergen verliehen, wie die Berliner mitteilten. Der Offensivspieler war im Sommer 2024 aus Belgien zur Hertha gekommen, blieb aber Ergänzungsspieler. In 33 Einsätzen gelangen ihm nur drei Torbeteiligungen (ein Tor, zwei Vorlagen). Zuletzt setzte Trainer Stefan Leitl kaum noch auf den 27-Jährigen.

„Für Jón hat sich mit der Leihe nach Norwegen kurzfristig die Möglichkeit auf mehr Spielpraxis bei einem dortigen Spitzenverein ergeben“, erklärte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber laut der Mitteilung.

Das eingesparte Gehalt könnte den Berlinern Spielraum eröffnen, noch einen Spieler zu verpflichten. Medienberichten zufolge soll Hertha sich mit dem früheren Wolfsburger Josip Brekalo schon einig sein.