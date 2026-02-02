In einem Vereinsheim in Baden-Württemberg kommt es zu einem Unglück - ein Mädchen stirbt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Sulz am Neckar - Ein siebenjähriges Mädchen ist in einem Fastnachts-Vereinsheim in Baden-Württemberg von einer umstürzenden Theke getroffen und tödlich verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich bereits vergangenen Mittwoch in Sulz am Neckar (Landkreis Rottweil), wie die Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte der „Schwarzwälder Bote“ berichtet.

Demnach fand zu dem Zeitpunkt in dem Vereinsheim im Ortsteil Bergfelden ein Selbstverteidigungskurs für Kinder statt. Wie es zu dem Unglück kam, werde ermittelt, so die Staatsanwaltschaft. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Sulz am Neckar liegt rund 60 Kilometer südwestlich von Stuttgart.

Bürgermeister äußert Bestürzung

Der Fastnachtsverein, in dessen Heim der Unfall passierte, bestätigte auf Anfrage, dass sämtliche Veranstaltungen der Fasnet abgesagt worden seien. Zu dem Unfall wollte sich der Verein nicht äußern.

Der Bürgermeister von Sulz am Neckar, Jens Keucher (parteilos), äußerte Bestürzung über den Fall: „Ich bin immer noch schockiert über so ein tragisches Unglück, das bewegt einen natürlich zutiefst.“ Sein Mitgefühl sei bei der Familie des Mädchens. Keucher selbst sei schon in dem Vereinsheim gewesen und kenne die besagte Theke. „Ich kann es mir nicht erklären, wie so was umfällt.“

Die „Bild“ berichtete, dass vor dem Vereinsheim Blumen, Kerzen und Plüschtiere niedergelegt worden seien.