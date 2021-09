Hertha will aus dem Keller, Fürth keinen Schönheitspreis

Berlin - Nach dem ersten Saisonsieg will Hertha BSC mit einem zweiten Dreier raus aus dem Keller der Fußball-Bundesliga. „Die Mannschaft will unbedingt. Wir wollen das Sieger-Gefühl weiter mitnehmen“, sagte Trainer Pal Dardai vor dem Heimspiel des Berliner Erstligisten (20.30 Uhr/DAZN) gegen Tabellen-Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth. Hertha könnte zum Start des fünften Spieltages ins Mittelfeld aufrücken. Beim noch sieglosen Neuling aus Fürth soll es vor allem die Defensive richten. „Wir müssen in der eigenen Hälfte keinen Schönheitspreis gewinnen“, sagte Trainer Stefan Leitl.