Berlin - Hertha-Verteidiger Niklas Kolbe genießt nach seinem ungewöhnlichen Weg in den Profi-Fußball nach eigenen Worten jeden Tag. Vor drei Jahren spielte der 28-Jährige noch bei den Stuttgarter Kickers in der Oberliga, inzwischen ist er in der 2. Bundesliga angekommen.

„Wie geil ist das eigentlich?“, denke er sich dabei, sagte Kolbe der „Berliner Morgenpost“. „Ich meine, ich kann das machen, was ich liebe und dann auf solch einer Bühne. Viele nehmen sich das vor und schaffen es am Ende nicht. Ich wollte mich von Anfang an überraschen lassen und alles genießen.“

Auf Studium konzentriert

Der Abwehrspieler lief in der Vorsaison in Liga zwei für Ulm auf und kam im Sommer in die Hauptstadt. Nach einer frühen Verletzung stand er bei den Berlinern zuletzt häufiger in der Startelf. In der Jugend spielte er beim Karlsruher SC, ging dann aber zurück in seine Heimat zum FC Nöttingen und konzentrierte sich auf sein Studium. „Ich habe es nie darauf angelegt, Profi zu werden“, sagte er.

Besonders gerne erinnert sich Kolbe an die Flutlichtspiele am Freitagabend. „Da war immer viel los auf dem Sportplatz“, sagte er. „Zuerst das Spiel, dann duschen, rein ins Vereinshaus, dort quatschen und was trinken. Danach sind wir mit den Kumpels um die Häuser gezogen. Das war großartig.“