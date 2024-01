In den Wochen vor Weihnachten durfte Nader Jindaoui erstmals für Herthas Profis ran. Jetzt peilt der 27-Jährige das nächste Ziel an.

Cartagena - Fußballer und Internet-Star Nader Jindaoui brennt nach seinem Profi-Debüt für Hertha BSC im Dezember nun auf einen ersten Einsatz in der Startelf. „Ich gebe Gas und versuche, mich zu empfehlen. Und wenn es so weit ist, hoffe ich, dass ich der Mannschaft dann auch helfen kann“, sagte der 27-Jährige im Trainingslager des Fußball-Zweitligisten in Spanien am Freitag.

Angesichts vieler potenzieller Ausfälle auf den Offensivpositionen ist nicht ausgeschlossen, dass Jindaoui beim Rückrundenauftakt gegen Fortuna Düsseldorf am 21. Januar (13.30 Uhr/Sky) von Beginn an im Olympiastadion aufläuft. Ob ihn Trainer Pal Dardai dabei als Zehner oder auf der Außenposition bringe, spiele keine große Rolle. „Ich bin bereit für jede Position, egal, wo er mich aufstellt“, sagte er.

Jindaoui, der in sozialen Medien gemeinsam mit seiner Frau eine sehr große Anhängerschaft hat, kam im gewonnenen Pokalfight gegen den Hamburger SV zu seinem Profi-Debüt. Dabei leitete er ein Tor mit ein und verwandelte im Elfmeterschießen einen Strafstoß. „Es waren meine schönsten Wochen seitdem“, sagte der 27-Jährige, der lange Jahre in der Regionalliga spielte. „Das Gefühl, wenn man durch Berlin läuft und von den Hertha-Fans angesprochen wird, ist noch mal ein anderes Gefühl als von meiner Community.“

Am Samstag steht im Trainingslager das zweite Testspiel gegen die Glasgow Rangers an (16.00 Uhr). Am Sonntag geht es zurück nach Berlin.