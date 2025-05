Reese will mit Hertha in die Bundesliga.

Berlin - Für Zweitligist Hertha BSC und Offensivspieler Fabian Reese kann es in der kommenden Saison nur ein Ziel geben. „Ich spiele Fußball, um zu gewinnen. Ich möchte aufsteigen, da mache ich keinen Hehl draus“, sagte der 27-Jährige am Rande der Icon League in Berlin. „Nächstes Jahr sind wir dran. Das ist unser klares Ziel. Dann lassen wir mal die handelnden Personen machen, dass wir ein gutes Team bekommen.“ Auch die Verantwortlichen des Clubs hatten sich auf der Mitgliederversammlung klar zu dem Ziel bekannt.

Reese ist bei Hertha Publikumsliebling und Schlüsselspieler. Zuletzt verlängerte er seinen Vertrag bis 2030. „Druck ist immer da. Wir sind in einem sehr umkämpften Geschäft. Wenn du an die Spitze möchtest, musst du performen“, sagte der 27-Jährige über die Erwartungen in der Stadt nach zwei enttäuschenden Jahren in Liga zwei.

Vorher Urlaub im Süden

„Es war davor, danach und währenddessen unglaublich für uns. Es war eine sehr intensive Zeit“, sagte er über die Resonanz auf seine Verlängerung. „Jetzt ein bisschen die Akkus aufladen. Es war doch kräftezehrend. Sehr viele Glücksgefühle. Dann greifen wir nächste Saison wieder an.“ Der Offensivmann will jetzt mit seiner Freundin in einem Oldtimer drei Wochen durch Südfrankreich und Italien reisen.