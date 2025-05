Von Berlin bis Mexiko: Die Messe Berlin meldet das beste Ergebnis ihrer Geschichte. Dies liegt vor allem am Messegeschäft in der Hauptstadt - bislang.

Beriln - Ein starkes Messe- und Veranstaltungsgeschäft hat der Messe Berlin 2024 ein Rekordergebnis beschert. „Mit einem Gesamtumsatz von 480,8 Millionen Euro und einem Jahresüberschuss von über 50 Millionen Euro verzeichnet die Unternehmensgruppe das beste Ergebnis in ihrer Geschichte“, teilte die landeseigene Messegesellschaft mit.

Dabei habe man allein mit Messen, Kongressen und Veranstaltungen mehr als 325 Millionen Euro umgesetzt, was dem Niveau des Rekordjahres 2018 entspreche. Besonders bekannt sind etwa die Agrarschau Grüne Woche sowie die Tourismusmesse ITB Berlin. Beim Gewinn aus dem Veranstaltungsgeschäft steht den Angaben zufolge ein Plus von 50 Prozent im Vergleich zu 2018.

Mehr internationale Präsenz geplant

„Unser Ergebnis zeigt: Die Messe Berlin hat die Potenziale des starken Veranstaltungsjahres 2024 genutzt“, sagte Messechef Mario Tobias. Trotz harten internationalen Wettbewerbs sei die Unternehmensgruppe wirtschaftlich überaus erfolgreich.

Für die Zukunft setzt die Messe unter anderem auf mehr internationale Präsenz. So werde das internationale Portfolio mit Veranstaltungen wie der Kongressmesse Smart Health Asia (1. und 2. Juli 2026 in Singapur) und der Tourismusfachmesse ITB Americas (10. bis 12. November 2026 in Mexiko) erweitert. Zugleich gebe es Neulinge auf dem Berliner Messegelände wie in der vergangenen Woche die IT-Messe Gitex Europe.